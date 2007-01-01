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Головин Станислав Валерьевич
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Головин Станислав Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", квалификация "Врач-стоматолог", МУЗ «Стоматологическая поликлиника №20, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Хирургическая стоматология", квалификация "Врач стоматолог-хирург", ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая" квалификация "Врач стоматолог-ортопед", ГОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России , 2013 г.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, 2018-2023 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог, стоматология "Голливуд", с 2010 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
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