Головин Станислав Валерьевич
Стаж 12 лет
Принимает детей
Профессиональные навыки:
Дентальная имплантация, все типы реконструктивной хирургии полости рта (синус-лифтинг, применение всех видов костно-пластической хирургии, в т.ч. расщепление гребня, костные блоки), хирургия мягких тканей полости рта, эстетическая хирургия полости рта.
Дентальная имплантация, все типы реконструктивной хирургии полости рта (синус-лифтинг, применение всех видов костно-пластической хирургии, в т.ч. расщепление гребня, костные блоки), хирургия мягких тканей полости рта, эстетическая хирургия полости рта.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
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