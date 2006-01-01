Широков Дмитрий Владимирович

ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Семинар «Особенности предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в связи с нормативными документами, вступающими в силу с 1 января 2013г.», г. Хабаровск, 18 января 2013г.
Семинар «Уcпешный доктор — счастливый пациент», г. Хабаровск, 26 ноября 2012г.
Семинар «Рецессия десны на зубах и имплантантах», г. Хабаровск, 2-3 октября 2012г.
Семинар «Биомеханическое планирование» 1 ч., г. Хабаровск, 2012г.
Семинар «Практический протокол хирургических вмешательств при имплантации и костной пластике», г. Хабаровск, 2012г.
Семинар «Пластика костная, винирная, сендвичная техника костной пластики. Правила конфигурирования блоков, правила фиксации. Виды фиксирующих винтов и правила фиксации. Техника выбора костного заменителя. Способы конфигурации лоскута и правила ушивания», г. Хабаровск, 2012г.
Семинар «Способы забора свободного соединительно-тканного трансплантанта. Донорская область. Выбор и способы компенсированной реабилитации. Техника перемещения и способы ушивания. Правила васкуляризации и долгосрочный прогноз. Создание зоны кератинизированной прикрепленной десны около имплантанта, методики, прогноз, назначение», г. Хабаровск, 2013г.
Краевая научно-практическая телеконференция «Гармония в стоматологии, способы достижения, проблемы эстетической стоматологии», доклад «Комплексный подход к восстановлению эстетики улыбки», 6 апреля 2012г., г. Хабаровск
Научно-практическая конференция по работе с системами дентальных имплантов Implantuim и SuperLine, 3-4 февраля 2012г., г. Владивосток
Семинар «Одномоментная нагрузка при имплантации», 2011г., г. Хабаровск
Повышение квалификации по программе «Рентгенологическая диагностика в стоматологии», 05 — 17 декабря 2011г., г. Хабаровск
Семинар «Углубленный курс по рентгендиагностике» Д. Рогацкин, 2 декабря 2011г., г. Хабаровск
Семинар «Особенности инновационной сисетмы NobelActive», 26-27 ноября 2011г., г. Хабаровск
Повышение квалификации по программе «Избранные вопросы клинической трансфузиологии», 6-18 сентября 2011г., г. Хабаровск
Семинар «Состояние слизистой оболочки полости рта — индикатор состояния здоровья организма в целом. Онкологическая настороженность врача-стоматолога», 9-10 сентября 2011г., г. Хабаровск
Тренинг «Актерское мастерство для руководителей. Искусство выступать, влиять и вдохновлять», сентябрь 2011г., г. Хабаровск
Семинар «Рентгендиагностика в практике врача-стоматолога. Углубленный курс» Д. Рогацкин, 3-4 августа 2011г. Хабаровск
Семинар «Применение пьезотехнологий на амбулаторном стоматологическом приеме. Классические подходы и альтернативные приемы», 8-10 июля 2011г., г. Хабаровск
Теоретический и практический курс применения костных материалов и мембран в дентальной имплантологии, 5 июля 2011, г. Хабаровск
Теоретический и практический курс применения системы имплантов DENTEGRIS и получил право на их применение, 15-19 ноября 2010, г. Хабаровск
VI Дальневосточная конференция MAKMAX/ISC по антимикробной терапии, 15-16 октября 2009, г. Хабаровск.
Сертификат «Система стоматологической керамики HeraCeram», «Материалы и оборудование для зуботехнического литья производства фирмы Heraeus Culzer», 7 декабря 2006г.
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