Широков Дмитрий Владимирович

Семинар «Особенности предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в связи с нормативными документами, вступающими в силу с 1 января 2013г.», г. Хабаровск, 18 января 2013г.

Семинар «Уcпешный доктор — счастливый пациент», г. Хабаровск, 26 ноября 2012г.

Семинар «Рецессия десны на зубах и имплантантах», г. Хабаровск, 2-3 октября 2012г.