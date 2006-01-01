  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Широков Дмитрий Владимирович
Широков Дмитрий Владимирович
6.3
0

Широков Дмитрий Владимирович

Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Особенности предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в связи с нормативными документами, вступающими в силу с 1 января 2013г.», г. Хабаровск, 18 января 2013г.
  • Семинар «Уcпешный доктор — счастливый пациент», г. Хабаровск, 26 ноября 2012г.
  • Семинар «Рецессия десны на зубах и имплантантах», г. Хабаровск, 2-3 октября 2012г.
Еще 20
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи