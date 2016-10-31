Головина Ксения Георгиевна
Стаж 10 лет
Профессиональные навыки:
Консервативное лечение и профилактика заболеваний пародонта.
Хирургическое лечение заболеваний пародонта (закрытый/открытый кюретаж, лоскутные операции)
Эстетическая хирургия полости рта.
Хирургия мягких тканей полости рта.
Консервативное лечение и профилактика заболеваний пародонта.
Хирургическое лечение заболеваний пародонта (закрытый/открытый кюретаж, лоскутные операции)
Эстетическая хирургия полости рта.
Хирургия мягких тканей полости рта.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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