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Головина Ксения Георгиевна
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Головина Ксения Георгиевна

Стоматолог-пародонтолог, Директор клиники
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая" - 2011 г.
  • ДВГМУ, повышение квалификации, специальность "Стоматология хирургическая" - от 31.10.2016 г. действует до 21.10.2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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