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  3. Горбачева Виктория Юрьевна
Горбачева Виктория Юрьевна
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Горбачева Виктория Юрьевна

Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", 1998 - 1999 гг .
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • Многократно стажировалась в различных НИИ Москвы и Санкт-Петербурга.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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