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Горбачева Виктория Юрьевна
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Горбачева Виктория Юрьевна
Рентгенолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания.
Интернатура по специальности "Рентгенология", 1998 - 1999 гг .
Курсы повышения квалификации
Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Многократно стажировалась в различных НИИ Москвы и Санкт-Петербурга.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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