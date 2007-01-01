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Ситников Евгений Валерьевич
6.2
1
Ситников Евгений Валерьевич
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатирия", 2007 г. окончания.
Аспирантура "Общественное здоровье и организация здравоохранения", ДВГМУ.
Ординатура по специальности "Клиническая ординатура", 2007 г. - 2009 г.
Дальневосточная академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Многократно стажировался в различных центральных клинических базах г. Москва и г. Санкт-Петербург. Южная Корея, г. Сеул.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв
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