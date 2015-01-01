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Горелова Регина Леонидовна
6.0
0
Горелова Регина Леонидовна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания
Интернатура по специализации "Терапия", ДВГМУ, 2016 г. окончания
Сертификат по специальности "Кардиология", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональьная переподготовка по «Кардиологии», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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