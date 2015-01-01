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Горелова Регина Леонидовна
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Горелова Регина Леонидовна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания
  • Интернатура по специализации "Терапия", ДВГМУ, 2016 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Кардиология", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональьная переподготовка по «Кардиологии», 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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