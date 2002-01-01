Гороховский Вадим Семенович

Основное направление преподавательской работы - организация подготовки анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов, врачей скорой медицинской помощи в клинической ординатуре, клинической интернатуре, на циклах профессиональной переподготовки и усовершенствования врачей. Под его руководством созданы и включены в учебную программу кафедры модульные циклы. В.С. Гороховский читает большой лекционный курс, посвященный актуальным аспектам анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии, скорой медицинской помощи и трансфузиологии. Большое внимание уделяет практической подготовке врачей. Ведет большую лечебно-консультативную работу в отделениях анестезиологии и реанимации Дорожной клинической больницы, Краевого перинатального центра и Краевого онкологического центра. Является автором более 50 научных работ, учебно- методических пособий и трех учебных пособий заверенных грифом УМО, имеет рационализаторские предложения. Заканчивает работу над диссертацией на соискание ученой степени ДМН.