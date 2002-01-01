Гороховский Вадим Семенович
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Основное направление преподавательской работы - организация подготовки анестезиологов-реаниматологов, трансфузиологов, врачей скорой медицинской помощи в клинической ординатуре, клинической интернатуре, на циклах профессиональной переподготовки и усовершенствования врачей. Под его руководством созданы и включены в учебную программу кафедры модульные циклы. В.С. Гороховский читает большой лекционный курс, посвященный актуальным аспектам анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии, скорой медицинской помощи и трансфузиологии. Большое внимание уделяет практической подготовке врачей. Ведет большую лечебно-консультативную работу в отделениях анестезиологии и реанимации Дорожной клинической больницы, Краевого перинатального центра и Краевого онкологического центра. Является автором более 50 научных работ, учебно- методических пособий и трех учебных пособий заверенных грифом УМО, имеет рационализаторские предложения. Заканчивает работу над диссертацией на соискание ученой степени ДМН.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленина, 67
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
2500 р
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 50
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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