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Гороховский Вадим Семенович
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Гороховский Вадим Семенович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Анестезиологии и реаниматологии", 1992-1994 гг.
  • Аспирантура на кафедре анестезиологии и реаниматологии, ХГМИ, 1994-2000 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Является председателем Хабаровского краевого научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов
Опыт работы
  • Заведующий кафедрой, доцент акушерства и гинекологии ДВГМУ, с 2002 г.
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
2500 р
Белый кофе
Доступна онлайн запись
ул. Советская, 50
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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