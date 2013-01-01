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  3. Горшкова Людмила Владимировна
Горшкова Людмила Владимировна
6.3
1

Горшкова Людмила Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

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