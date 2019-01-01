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  3. Грибова Наталья Николаевна
Грибова Наталья Николаевна
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Грибова Наталья Николаевна

Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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