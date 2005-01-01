Григорьева Алевтина Сенгиевна
Стаж 12 лет
Принимает детей
Принимаю взрослых и детей с 3-х лет.
У меня вы можете сделать ультразвуковую диагностику:
- УЗИ щитовидной и паращитовидной железы, слюнных желез, молочных желез, лимфатических узлов
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ сосудов (артерии и вены верхних, нижних конечностей, шеи (экстракраниально)
- УЗИ органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
- УЗИ органов грудной клетки (легких, плевральной полости)
- УЗИ органов мочевыделительной системы (МВС) + надпочечников
- УЗИ органов малого таза - ОМТ у мужчин (без трансректального обследования) + органов мошонки
- УЗИ костно-суставной системы
- эхокардиография
У меня вы можете сделать ультразвуковую диагностику:
- УЗИ щитовидной и паращитовидной железы, слюнных желез, молочных желез, лимфатических узлов
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ сосудов (артерии и вены верхних, нижних конечностей, шеи (экстракраниально)
- УЗИ органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
- УЗИ органов грудной клетки (легких, плевральной полости)
- УЗИ органов мочевыделительной системы (МВС) + надпочечников
- УЗИ органов малого таза - ОМТ у мужчин (без трансректального обследования) + органов мошонки
- УЗИ костно-суставной системы
- эхокардиография
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
500 р
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
500 р