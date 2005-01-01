Григорьева Алевтина Сенгиевна

Принимаю взрослых и детей с 3-х лет.

У меня вы можете сделать ультразвуковую диагностику:

- УЗИ щитовидной и паращитовидной железы, слюнных желез, молочных желез, лимфатических узлов

- УЗИ мягких тканей

- УЗИ сосудов (артерии и вены верхних, нижних конечностей, шеи (экстракраниально)

- УЗИ органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

- УЗИ органов грудной клетки (легких, плевральной полости)

- УЗИ органов мочевыделительной системы (МВС) + надпочечников

- УЗИ органов малого таза - ОМТ у мужчин (без трансректального обследования) + органов мошонки

- УЗИ костно-суставной системы

- эхокардиография