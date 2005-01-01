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Григорьева Алевтина Сенгиевна

Григорьева Алевтина Сенгиевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет. Специальность: «Лечебное дело», высшее образование, диплом. 2005-2011 гг.
  • ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет. Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык), второе высшее образование, диплом. 2007-2011г гг.
  • ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. Специальность «Терапия», клиническая ординатура, диплом и сертификат. 2011-2013 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • 2020г – КГБОУ ДПО ИПКСЗ МЗ Хабаровского края «Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов головного мозга»
  • 2020г - КГБОУ ДПО ИПКСЗ МЗ Хабаровского края «Ультразвуковая диагностика заболеваний суставов нижних конечностей»
  • 2019г - КГБОУ ДПО ИПКСЗ МЗ Хабаровского края «Электроэнцефалография»
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
500 р
Первичный приём детей
Врач ультразвуковой диагностики
500 р

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