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  3. Губанова Ксения Юрьевна
Губанова Ксения Юрьевна
6.0
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Губанова Ксения Юрьевна

Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Книжная Фея
ул. Тургенева, 78
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
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