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Губанова Ксения Юрьевна
6.0
0
Губанова Ксения Юрьевна
Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Книжная Фея
ул. Тургенева, 78
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
0 отзывов
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