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  3. Чешева Елена Сергеевна
Чешева Елена Сергеевна
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Чешева Елена Сергеевна

Логопед
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
Вторичный приём детей
Логопед
По запросу
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