Гуломов Мухаммедшариф Гафорович
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Профессиональные навыки - переломы костей, в результате которых произошло нарушение их функций, а также повторное перенесение переломов; остаточные формы проявления перенесения пациентом полиомиелита; не проходящие и устойчивые боли в позвоночнике, конечностях и суставах; растяжения, ушибы, отморожения, укусы насекомых и животных; деформации конечностей, позвоночника, грудной клетки, нарушенные функции мелких и крупных суставов.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
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