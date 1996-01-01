Гуломов Мухаммедшариф Гафорович

Профессиональные навыки - переломы костей, в результате которых произошло нарушение их функций, а также повторное перенесение переломов; остаточные формы проявления перенесения пациентом полиомиелита; не проходящие и устойчивые боли в позвоночнике, конечностях и суставах; растяжения, ушибы, отморожения, укусы насекомых и животных; деформации конечностей, позвоночника, грудной клетки, нарушенные функции мелких и крупных суставов.