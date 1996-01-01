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Гуломов Мухаммедшариф Гафорович
7.3
7

Гуломов Мухаммедшариф Гафорович

Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Ташкентский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Полный курс клинической ординатуры при Первом Ташкентском Государственном медицинском институте по специальности "Травматология и ортопедия", 2003 г.
  • Сертификат Травматология и ортопедия №0125070000717, до 06 октября 2022 года
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Профессиональная переподготовка по специальности "Мануальная терапия", 2008 Г.
  • ДВГМУ, Мануальная терапия, 2013 г.
  • Присвоена первая квалификационная категория по специальности Травмотология и ортопедия в соответствии с приказом министерства здравоохранения Хабаровского края, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1100 р
7 отзывов

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