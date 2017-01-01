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Гуревская Анна Александровна
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Гуревская Анна Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Прямая композитная реставрация передних зубов. Просто о сложном", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
0 отзывов
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