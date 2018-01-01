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Гуртовая Галина Алексеевна
5.7
1
Гуртовая Галина Алексеевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специальность "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
Сертификат по специальности "Терапия", до 12.2020 г.
Сертификат по специальности "Гастроэнтерология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
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