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Гуськова Наталья Михайловна
6.0
0
Гуськова Наталья Михайловна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Краснореченская, 38б
Первичный приём детей
Педиатр
Бесплатно
0 отзывов
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