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Хамитова Анастасия сергеевна
6.0
0
Хамитова Анастасия сергеевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ДВГМУ и соц. развития РФ, 2012 год, «Стоматология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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