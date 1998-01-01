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Хан Анна Владимировна
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Хан Анна Владимировна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Патология Шейки матки с курсом кольпоскопии, 2005 г.
ДВГМУ, Лапароскопия в Хирургии, 2008 г.
ДВГМУ, Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-акушер гинеколог, Акушерско-гинеколгическое отделение ЦРБ г Углегорска Сахалинской области, 1998 - 2004 гг.
Врач-акушер гинеколог, 301 Военный клинический госпиталь гинекологическое отделение, 2006-2010 гг.
Врач-акушер гинеколог, 301 Военный клинический госпиталь гинекологическое отделение, 2006-2010 гг.
Врач-акушер гинеколог "Городская больница № 10" гинекологическое отделение, 2011 - 2013 гг.
Врач-акушер гинеколог, родильного отделения 9 внешний совместитель, КГБУЗ "Перинатальный Центр", 2009 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Окружной клинический военный госпиталь
ул. Серышева, 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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