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  3. Хан Анна Владимировна
Хан Анна Владимировна
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Хан Анна Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Патология Шейки матки с курсом кольпоскопии, 2005 г.
  • ДВГМУ, Лапароскопия в Хирургии, 2008 г.
  • ДВГМУ, Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-акушер гинеколог, Акушерско-гинеколгическое отделение ЦРБ г Углегорска Сахалинской области, 1998 - 2004 гг.
  • Врач-акушер гинеколог, 301 Военный клинический госпиталь гинекологическое отделение, 2006-2010 гг.
  • Врач-акушер гинеколог, 301 Военный клинический госпиталь гинекологическое отделение, 2006-2010 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Окружной клинический военный госпиталь
ул. Серышева, 1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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