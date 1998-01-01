Шпачинская Ольга Владимировна

Дополнительная специализация "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", КГБОУДПО ИПКСЗ, 2011 г.

Дополнительная специализация "Актуальные вопросы деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", КГБОУДПО ИПКСЗ, 2011 г.

Повышение квалификации "Интенсивная терапия в неонатологии", ФГБУ "ФМИЦ им В.А. Алмазова", 2014 г.