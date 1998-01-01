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  3. Шпачинская Ольга Владимировна
Шпачинская Ольга Владимировна
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Шпачинская Ольга Владимировна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Дополнительная специализация "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", КГБОУДПО ИПКСЗ, 2011 г.
  • Дополнительная специализация "Актуальные вопросы деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", КГБОУДПО ИПКСЗ, 2011 г.
  • Повышение квалификации "Интенсивная терапия в неонатологии", ФГБУ "ФМИЦ им В.А. Алмазова", 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • КГБУЗ Родильный дом №4 МЗХК.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
5 отзывов

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