Шпачинская Ольга Владимировна
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Амбулаторный прием гинекологических больных, лечение бесплодия, лечение зпп, обследование и лечение женщин с репродуктивными потерями, ведение беременных, прицельная биопсия, лазерохирургия, офисная гистероскопия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1000 р
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