Репродуктолог (ЭКО) в Хабаровске

Репродуктолог-специалист, занимающийся вопросами женского и мужского бесплодия, зачатия и вынашивания плода. В сферу деятельности данного специалиста, входит также помощь людям, страдающим от бесплодия путем вспомогательных репродуктивных технологий.



Болезни, с которыми чаще всего обращаются к репродуктологу:

- нарушение менструальной функции;

- эндометриоз;

- необъяснимое бесплодие;

- поликистоз яичников;

- патология матки;

- инфекции половой системы;

- нарушение гормональной регуляции;

- спаечный процесс;

- нарушение выработки сперматозоидов;

- гипотериоз;

- ВПЧ;

- сифилис.



Консультация репродуктолога требуется также в следующих случаях:

- если у женщины ранее была замершая беременность;

- ранее были самопроизвольные выкидыши;

- при патологиях репродуктивной системы;

- при венерических болезнях;

- при маточных кровотечениях;

- при гормональных нарушениях;

- при угревых высыпаниях;

- при желании применить различные репродуктивные технологии.



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