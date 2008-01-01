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Харцыз Ольга Михайловна
6.0
0
Харцыз Ольга Михайловна
Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Краснореченская, 38б
Консультация взрослых
Заведующий поликлиникой
По запросу
0 отзывов
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