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Харитонова Анна Львовна
6.3
1
Харитонова Анна Львовна
Акушер-гинеколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2003 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен до 21 мая 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
1 отзыв
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