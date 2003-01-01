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Харитонова Анна Львовна
6.3
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Харитонова Анна Львовна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2003 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен до 21 мая 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
1 отзыв

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