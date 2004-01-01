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Ходжер Надежда Александровна
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Ходжер Надежда Александровна

Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Клиническая интернатура на базе НИИ кардиологии, г. Саратов, 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

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