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  3. Хомяк Светлана Николаевна
Хомяк Светлана Николаевна
6.3
1

Хомяк Светлана Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1973 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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