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Хомяк Светлана Николаевна
6.3
1
Хомяк Светлана Николаевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1973 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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