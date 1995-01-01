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Хорук Лариса Геннадьевна
6.0
0
Хорук Лариса Геннадьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
В сентябре 2010 года участвовала в международном конгрессе «TranscathetorCardiovascularTherapeutics» (TCT- терапия) г. Вашингтон, США.
Повышение квалификации "Кардиология", ИПКСЗ, 2013 г.
Повышение квалификации "Физиотерапия", ИПКСЗ, 2014 г.
Повышение квалификации "Терапия", ИПКСЗ, 2014 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
0 отзывов
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