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  3. Хорук Лариса Геннадьевна
Хорук Лариса Геннадьевна
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Хорук Лариса Геннадьевна

Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • В сентябре 2010 года участвовала в международном конгрессе «TranscathetorCardiovascularTherapeutics» (TCT- терапия) г. Вашингтон, США.
  • Повышение квалификации "Кардиология", ИПКСЗ, 2013 г.
  • Повышение квалификации "Физиотерапия", ИПКСЗ, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
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