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  3. Храмцов Сергей Юрьевич
Храмцов Сергей Юрьевич
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Храмцов Сергей Юрьевич

Психиатр
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Институт психотерапии и клинической психологии, "Гештальт терапии для жизни и консультирования", г. Хабаровск
  • Институт психотерапии и клинической психологии, "Эмоциональный интеллект и основы девиантного поведения", г. Хабаровск
  • ХГАЭиП, "Механизм взаимодействия и методы оказания поддержки социально-уязвимым слоям населения", 2017 г.
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дальний восток
ул. Ухтомского, 12
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
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