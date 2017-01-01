Храмцов Сергей Юрьевич

Институт психотерапии и клинической психологии, "Гештальт терапии для жизни и консультирования", г. Хабаровск

Институт психотерапии и клинической психологии, "Эмоциональный интеллект и основы девиантного поведения", г. Хабаровск

ХГАЭиП, "Механизм взаимодействия и методы оказания поддержки социально-уязвимым слоям населения", 2017 г.