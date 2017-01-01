Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Храмцов Сергей Юрьевич
6.0
0
Храмцов Сергей Юрьевич
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Институт психотерапии и клинической психологии, "Гештальт терапии для жизни и консультирования", г. Хабаровск
Институт психотерапии и клинической психологии, "Эмоциональный интеллект и основы девиантного поведения", г. Хабаровск
ХГАЭиП, "Механизм взаимодействия и методы оказания поддержки социально-уязвимым слоям населения", 2017 г.
Институт психотерапии и клинической психологии, "Основы психологического консультирования в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
Институт психотерапии и клинической психологии, "Трансактный анализ в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
Институт психотерапии и клинической психологии, "Комплексный интегративный подход в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальний восток
ул. Ухтомского, 12
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Солодкая
Евгения Валерьевна
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
5.7
3
Записаться
Лубенченко
Иван Александрович
Нарколог
,
Психиатр
,
Психиатр-нарколог
6.3
1
Записаться
Сливко
Константин Юрьевич
Психиатр
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...