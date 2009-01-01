  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Иванова Ксения Геннадьевна
Иванова Ксения Геннадьевна
6.0
0

Иванова Ксения Геннадьевна

Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Психиатрия, 2015 г.
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи