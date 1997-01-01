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Иванова Лада Сергеевна
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Иванова Лада Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1997-1999 гг.
  • Профессиональная переподготовка, "Ультразвуковая диагностика", 2008 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Сведения из сертификата специалиста– 2021 г. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования « Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Женская консультация №1
ул. Иртышская, 11
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
5 отзывов

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