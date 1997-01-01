Иванова Лада Сергеевна
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Врач имеет лицензию международного образца FMF (The Fetal Medicine Foundation) – Сертификация специалистов пренатальной диагностики по программе скрининга
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Иртышская, 11
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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