Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кадиров Эхсонджон Лазизович
6.6
2
Кадиров Эхсонджон Лазизович
Уролог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гордеев
Василий Владимирович
Уролог
,
Зав. отделением
5.7
1
Записаться
Митяев
Павел Васильевич
Уролог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Спирин
Валерий Вячеславович
Уролог
,
Зав. отделением
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...