  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кадиров Эхсонджон Лазизович
Кадиров Эхсонджон Лазизович
6.6
2

Кадиров Эхсонджон Лазизович

Уролог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский университет, лечебное дело, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи