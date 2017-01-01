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Калинченко Нина Леонидовна
6.6
2
Калинченко Нина Леонидовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1976 г. окончания.
Сертификат по специальности "Педиатрия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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