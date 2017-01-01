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  3. Калинченко Нина Леонидовна
Калинченко Нина Леонидовна
6.6
2

Калинченко Нина Леонидовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1976 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Педиатрия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

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