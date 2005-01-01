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  3. Кашлева Анна Сергеевна
Кашлева Анна Сергеевна
5.7
0

Кашлева Анна Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Специализация "Эндоскопия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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