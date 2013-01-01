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Казарина Ирина Ивановна
6.0
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Казарина Ирина Ивановна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Новокузнецкий ГИДУВ, профессиональная переподготовка по специальности "Невропатология", 1984 г.
Российская Медицинская Академия Последипломного образования, специализация "Неврология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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