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Казарина Ирина Ивановна
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Казарина Ирина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • Новокузнецкий ГИДУВ, профессиональная переподготовка по специальности "Невропатология", 1984 г.
  • Российская Медицинская Академия Последипломного образования, специализация "Неврология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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