  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ким Марина Владимировна
Ким Марина Владимировна
6.0
0

Ким Марина Владимировна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Детская кардиология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи