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Ким Марина Владимировна
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0
Ким Марина Владимировна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2008 г. окончания.
ДВГМУ, Детская кардиология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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