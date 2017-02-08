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Селеменева Наталья Михайловна

Селеменева Наталья Михайловна

Кардиолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Северный государственный медицинский университет г. Архангельск, диплом по специальности «Терапия» 11.06.2003 г.
  • Диплом «Функциональная диагностика» от 02.02.2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «функциональная диагностика» от 22.02.2014 г.
  • Сертификат «детская кардиология» от 08.02.2017 г.
  • Аккредитация «детская кардиология» 28.12.2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
1800 р

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