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Селеменева Наталья Михайловна
Селеменева Наталья Михайловна
Кардиолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Северный государственный медицинский университет г. Архангельск, диплом по специальности «Терапия» 11.06.2003 г.
Диплом «Функциональная диагностика» от 02.02.2009 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат «функциональная диагностика» от 22.02.2014 г.
Сертификат «детская кардиология» от 08.02.2017 г.
Аккредитация «детская кардиология» 28.12.2021 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
1800 р
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