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  3. Ключевская Светлана Григорьевна
Ключевская Светлана Григорьевна
6.3
3

Ключевская Светлана Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1978 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

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