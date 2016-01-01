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Кожевникова Елена Юрьевна
6.0
0
Кожевникова Елена Юрьевна
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Омский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неврология, 2016 г.
ИПКСЗ, Рефлексотерапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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