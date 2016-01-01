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  3. Кожевникова Елена Юрьевна
Кожевникова Елена Юрьевна
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Кожевникова Елена Юрьевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Омский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Неврология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Рефлексотерапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
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