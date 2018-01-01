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Козлов Евгений Альбертович
6.3
1
Козлов Евгений Альбертович
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте, стоматология, 1988 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая",действителен по 23.05. 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
1 отзыв
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