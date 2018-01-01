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Козлов Евгений Альбертович
6.3
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Козлов Евгений Альбертович

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте, стоматология, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая",действителен по 23.05. 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
1 отзыв

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