Копачевская Кристина Андреевна
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Имеет диплом по специальности "Преподаватель высшей школы", полученный в 2017 году.
Является автором и соавтором 16 научных печатных работ, в том числе один патент на изобретение.
В октябре 2018 года защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Клинико-этиологическая характеристика и значение неоптерина в патогенезе острых кишечных инфекций у детей раннего возраста".
Является автором и соавтором 16 научных печатных работ, в том числе один патент на изобретение.
В октябре 2018 года защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Клинико-этиологическая характеристика и значение неоптерина в патогенезе острых кишечных инфекций у детей раннего возраста".
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Адреса и стоимость приёма
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Инфекционист
1100 р
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Инфекционист
900 р
Педиатр
900 р
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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