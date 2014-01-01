Копачевская Кристина Андреевна

Имеет диплом по специальности "Преподаватель высшей школы", полученный в 2017 году.

Является автором и соавтором 16 научных печатных работ, в том числе один патент на изобретение.

В октябре 2018 года защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Клинико-этиологическая характеристика и значение неоптерина в патогенезе острых кишечных инфекций у детей раннего возраста".