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  3. Копачевская Кристина Андреевна
Копачевская Кристина Андреевна
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Копачевская Кристина Андреевна

Инфекционист, Педиатр
Стаж 5 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрический факультет, 20013 г. окончания.
  • Интернатура, по специальности "Педиатрия", 2013 г. - 2014 г.
  • Интернатура, по специальности "Инфекционные болезни", 2014 г. - 2015 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Мед. сестра, КГБУЗ ДККБ им.А.К.Пиотровича в ортопедическом отделении, 2014 г. - 2015 г.
  • Врач - педиатр, КГБУЗ ДККБ им.А.К.Пиотровича в ортопедическом отделении, 2015 г. - 2019 г.
  • Ассистентом на кафедре поликлинической педиатрии с курсом детских инфекционных болезней, 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Инфекционист
1100 р
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Инфекционист
900 р
Педиатр
900 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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