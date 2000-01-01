Коркина Татьяна Николаевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Проводит консультативные приемы пациентов, с назначением адекватного спектра лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях: бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желудочно-кишечного тракта, ЛОР – органов и др., с последующей оценкой трудоспособности и дальнейшей разработкой по результатам обследования индивидуальных схем оздоровления.
Награды: Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
Награды: Почетная грамота Министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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