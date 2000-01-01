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Коркина Татьяна Николаевна
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Коркина Татьяна Николаевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность "Лечебное дело", 1987-1993 гг.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Южно-Сахалинская городская больница, г. ю-Сахалинск, 1993-1994 гг.
  • Сертификат по специальности "Общая врачебная практика", от 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы в терапии". 2000 г.
  • Повышение квалификации "Общая врачебная практика, семейная медицина". 2006 г.
  • Повышение квалификации "Функциональная диагностика". 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях.
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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