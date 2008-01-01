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Корниенко Даниил Петрович

Корниенко Даниил Петрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2020 Стоматология, базовое образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2022 Стоматология ортопедическая, ординатура
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Body Cola
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 34
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