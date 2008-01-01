Корниенко Даниил Петрович
Стаж 6 лет
- Проведение имплантации
- Протезирование на имплантах
- Съёмное протезирование, съёмное бюгельное протезирование
- Работа с коронками: металокерамическими, на основе диоксида циркония, E-Max
- Работа с керамическими вкладками коронками, мост, протезами, винирами
- Проведение функциональной и эстетической реабилитации с помощью ортопедических конструкций
- Протезирование на имплантах
- Съёмное протезирование, съёмное бюгельное протезирование
- Работа с коронками: металокерамическими, на основе диоксида циркония, E-Max
- Работа с керамическими вкладками коронками, мост, протезами, винирами
- Проведение функциональной и эстетической реабилитации с помощью ортопедических конструкций
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 34
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно