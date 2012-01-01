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Кошурина Виктория Николаевна
6.0
0
Кошурина Виктория Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Гастроэнтерология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов
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