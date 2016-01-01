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Козырева Анна Николаевна
5.7
1
Козырева Анна Николаевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Обучение врачебной косметологии проходила в г. Москве на кафедре эстетической медицины РУДН, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Лайф Клиник
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
1 отзыв
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