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  3. Красникова Евгения Петровна
Красникова Евгения Петровна
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Красникова Евгения Петровна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия"
  • Дополнительное образование ИПКСЗ, по специализации «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Поликлиника №16, г. Хабаровск, 12 лет
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
0 отзывов

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