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Красникова Евгения Петровна
6.0
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Красникова Евгения Петровна
Педиатр
,
Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Педиатрия"
Дополнительное образование ИПКСЗ, по специализации «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Поликлиника №16, г. Хабаровск, 12 лет
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника 17
ул. Краснореченская, 177Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
0 отзывов
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