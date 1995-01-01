Красняк Инга Анатольевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Направление: подготовка к беременности, лечение бесплодия, лечение эндокринной патологии, ведение беременности, ведение беременности высокой группы риска и после ВРТ, ведение родов, малые акушерские и гинекологические операции, операция кесарева сечения, УЗИ акушерства и гинекологии, лечение воспалительных заболеваний женской половой сферы, ИППП, нарушения менструального цикла, миомы матки, гиперпластического процесса эндометрия, климатического синдрома.
Печатные работы - 20 статей.
Печатные работы - 20 статей.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1980 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2200 р
Акушер-гинеколог
1700 р
Загрузка комментариев...