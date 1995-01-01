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  3. Красняк Инга Анатольевна
Красняк Инга Анатольевна
6.3
3

Красняк Инга Анатольевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края ( раз в 5лет )
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1995 г.врач акушер-гинеколог
  • С 2012 г.- врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1980 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2200 р
Акушер-гинеколог
1700 р
3 отзыва

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