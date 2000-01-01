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  3. Бердник Юлия Геннадьевна
Бердник Юлия Геннадьевна
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Бердник Юлия Геннадьевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело" (г. Благовещенск), 2000г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", АГМА, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Рентгенология", ИПКСЗ, 2004 г.
  • "Рентгенология", РМАПО МЗ РФ, 2009 г.
  • "Рентгенология", Первый МГМУ им.Сеченова, 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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