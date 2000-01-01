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Бердник Юлия Геннадьевна
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Бердник Юлия Геннадьевна
Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
АГМА, специализация "Лечебное дело" (г. Благовещенск), 2000г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", АГМА, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
"Рентгенология", ИПКСЗ, 2004 г.
"Рентгенология", РМАПО МЗ РФ, 2009 г.
"Рентгенология", Первый МГМУ им.Сеченова, 2013 г.
МРТ, Первый МГМУ им. Сеченова, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв
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