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Кривич Марина Борисовна
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Кривич Марина Борисовна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Интернатура по специализации "Терапии", 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности", 2014 г.
  • Сертификационное усовершенствование "Терапия", 2016 г.
  • Повышение квалификации "Порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) мед.осмотров", 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в семинарах и конференциях.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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