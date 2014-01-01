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Кривич Марина Борисовна
6.0
0
Кривич Марина Борисовна
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Интернатура по специализации "Терапии", 1980 г.
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Предварительные и периодические медицинские осмотры. Экспертиза профпригодности", 2014 г.
Сертификационное усовершенствование "Терапия", 2016 г.
Повышение квалификации "Порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) мед.осмотров", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Регулярное участие в семинарах и конференциях.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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