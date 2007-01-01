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Кривко София Владиславовна
6.3
1
Кривко София Владиславовна
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
1 отзыв
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