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Кривко София Владиславовна
6.3
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Кривко София Владиславовна

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2009 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
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