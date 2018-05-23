Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Крупский Андрей Анатольевич
6.0
0
Крупский Андрей Анатольевич
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1987 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 23.05.2018 г.
Сертификат "Стоматология детская", действителен по 11.11.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гузева
Людмила Николаевна
Стоматолог-терапевт
7.2
3
Записаться
Ли
Татьяна Валерьевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
6.5
0
Записаться
Павленко
Александр Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-гигиенист
,
Стоматолог-имплантолог
6.5
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...