Кудряшова Оксана Степановна
Стаж 9 лет
Профессиональные навыки - амбулаторный прием гинекологических больных в том числе с эндокринной патологией, лечение зпп, лечение бесплодия, ведение беременных, кольпоскопия, прицельная биопсия, лазеротерапия, расширенный прием с УЗИ, подготовка и сопровождение к ЭКО.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1600 р
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
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