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  3. Кудряшова Оксана Степановна
Кудряшова Оксана Степановна
5.8
3

Кудряшова Оксана Степановна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Краткосрочное обучение по программе "Патология шейки матки с курсом кольпоскопии", ИПКСЗ, 2009 г.
  • Краткосрочное обучение по программе "Гистероскопия", ИПКСЗ, 2010 г.
  • Краткосрочное обучение по программе "Невынашивание беременности", ИПКСЗ, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МЗХК КГБУЗ «Перинатальный центр».
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1600 р
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
3 отзыва

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