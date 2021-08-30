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Кудряшова Юлия Владимировна
6.0
0
Кудряшова Юлия Владимировна
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО ДВГМУ, стоматология, 2015 г. окончания.
Сертификат № 0127240940554 «Стоматология общей практики», действителен 30.08.2021 г.
Сертификат № 0127240977476 «Стоматология хирургическая»,действителен по 23.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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