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  3. Кудряшова Юлия Владимировна
Кудряшова Юлия Владимировна
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Кудряшова Юлия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ, стоматология, 2015 г. окончания.
  • Сертификат № 0127240940554 «Стоматология общей практики», действителен 30.08.2021 г.
  • Сертификат № 0127240977476 «Стоматология хирургическая»,действителен по 23.12.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-хирург
По запросу
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